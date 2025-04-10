الخميس 2025-04-10 12:30 م
 

أسعار الذهب تحلق في الأردن

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أرشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 10:30 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، 120 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا، 63.5 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
 
كما بلغ سعر بيع غرامات الذهب من عيارات 14،18،24 لدى محلات الصاغة 73 دينارا، 56.5 دينارا، و42.9 دينارا على التوالي.

وتاليا التسعيرة:

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