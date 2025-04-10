أسعار الذهب تحلق في الأردن

كما بلغ سعر بيع غرامات الذهب من عيارات 14،18،24 لدى محلات الصاغة 73 دينارا، 56.5 دينارا، و42.9 دينارا على التوالي.
وتاليا التسعيرة:
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