أسعار الذهب تحلق لمستوى تاريخي جديد في الاردن اليوم

وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 63.0 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 61.0 دينارًا لجهة الشراء.
كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و18 و14 من محال الصاغة 72.20 دينارًا و56.20 دينارًا 42.60 دينارًا على التوالي.
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