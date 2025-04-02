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أسعار الذهب تحلق لمستوى تاريخي جديد في الاردن اليوم

الذهب
الذهب
 
الأربعاء، 02-04-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاربعاء، بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد باستثناء عيار 14 ليرتفع 50 قرشا، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 63.0 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 61.0 دينارًا لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و18 و14 من محال الصاغة 72.20 دينارًا و56.20 دينارًا 42.60 دينارًا على التوالي.

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