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أسعار الذهب تحلق مجددا الثلاثاء في الأردن

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أرشيفية
الثلاثاء، 04-03-2025 10:11 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، 60 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 58.6 دينارا، وفق النقابة العامة للحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 67.4 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.1 دينارا، وعيار 14 بلغ 39.6 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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