أسعار الذهب تحلق مجددا الثلاثاء في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 67.4 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.1 دينارا، وعيار 14 بلغ 39.6 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق على انخفاض
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
المركزي يحذر من التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة تدعي منح القروض
-
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
-
أسعار الذهب اليوم الأحد في الأردن
-
بعد انخفاض سعر الذهب محليا.. أسعار مغرية لليرة الإنجليزي والرشادي
-
انخفاض كبير جديد على أسعار الذهب في الأردن
-
انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع