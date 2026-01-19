الإثنين 2026-01-19 12:36 م

أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع قياسي جديد

الإثنين، 19-01-2026 10:41 ص
الوكيل الإخباري-  سجّل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الاثنين، مستوى قياسيا جديدا ليصل إلى 94.70 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 91.10 دينارا لجهة الشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وتالياً التسعيرة:


Image1_1202619103950840575077.jpg
 
 


