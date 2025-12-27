السبت 2025-12-27 10:23 ص

أسعار الذهب تحلّق محلياً بارتفاع كبير اليوم السبت

السبت، 27-12-2025 10:16 ص
الوكيل الإخباري-   سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم السبت، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وسجّل غرام الذهب من عيار 21 ، وهو الأكثر تداولاً في السوق المحلية، سعر بيع بلغ 90.9 دينار، مقابل 87.3 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة :


Image1_1220252710165464625811.jpg
 
 


