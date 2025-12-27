أسعار الذهب تحلّق محلياً بارتفاع كبير اليوم السبت

وسجّل غرام الذهب من عيار 21 ، وهو الأكثر تداولاً في السوق المحلية، سعر بيع بلغ 90.9 دينار، مقابل 87.3 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة :
-
