أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع كبير

وبحسب التسعيرة المعلنة بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلبًا في السوق المحلية – إلى 105.200 دينار، مقابل 100.400 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة :
