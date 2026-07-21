أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع كبير

وبلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، 83.7 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 79.5 دينارًا للشراء، مقارنة مع تسعيرة الاثنين التي بلغت 82.3 دينارًا لغايات البيع و78.1 دينارًا لغايات الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18، لغايات البيع من محالّ الصاغة، 96.2 و73.7 دينارًا على الترتيب.
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