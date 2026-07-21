الثلاثاء 2026-07-21 12:08 م

أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع كبير

أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع كبير
أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع كبير
 
الثلاثاء، 21-07-2026 10:33 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر غرام الذهب "عيار 21" محليًا، الثلاثاء، بمقدار 1.4 دينار مقارنة بتسعيرة الاثنين، وفق النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحليّ والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، 83.7 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 79.5 دينارًا للشراء، مقارنة مع تسعيرة الاثنين التي بلغت 82.3 دينارًا لغايات البيع و78.1 دينارًا لغايات الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18، لغايات البيع من محالّ الصاغة، 96.2 و73.7 دينارًا على الترتيب.


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