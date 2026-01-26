الإثنين 2026-01-26 10:43 ص

أسعار الذهب تحلق محلياً من جديد بارتفاع صاروخي

الإثنين، 26-01-2026 10:12 ص
الوكيل الإخباري- سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزة قوية خلال تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .اضافة اعلان


وارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً – الأكثر تداولاً في السوق المحلي – ليصل إلى 102.900 دينار للبيع مقابل 98.500 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة التي نشرتها النقابة عبر موقعها الإلكتروني:


Image1_1202626101155989887830.jpg
 
 


