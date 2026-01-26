أسعار الذهب تحلق محلياً من جديد بارتفاع صاروخي

وارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً – الأكثر تداولاً في السوق المحلي – ليصل إلى 102.900 دينار للبيع مقابل 98.500 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة التي نشرتها النقابة عبر موقعها الإلكتروني:
