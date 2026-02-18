أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن بارتفاع كبير

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق الأردني – 100.000 دينار، مقابل 95.300 ديناراً للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
