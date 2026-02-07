أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن

وبحسب النشرة الصادرة، سجل الذهب من عيار 24 قيراطًا سعر بيع بلغ 115.8 دينارًا أردنيًا للغرام الواحد، فيما بلغ سعر الشراء 111.7 دينارًا.
كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا – الأكثر تداولًا في السوق الأردنية – إلى 101.1 دينار، مقابل 96.6 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة :
