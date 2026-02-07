السبت 2026-02-07 10:54 ص

أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن

السبت، 07-02-2026 10:32 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم السبت.اضافة اعلان


وبحسب النشرة الصادرة، سجل الذهب من عيار 24 قيراطًا سعر بيع بلغ 115.8 دينارًا أردنيًا للغرام الواحد، فيما بلغ سعر الشراء 111.7 دينارًا.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا – الأكثر تداولًا في السوق الأردنية – إلى 101.1 دينار، مقابل 96.6 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة :


Image1_220267103143418841271.jpg
 
 


