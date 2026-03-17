الثلاثاء 2026-03-17 06:59 م

أسعار الذهب ترتفع في الأردن الثلاثاء

الثلاثاء، 17-03-2026 10:34 ص
الوكيل الإخباري- سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 116.300 دينار، مقابل 112.100 دينار للشراء، فيما وصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق المحلية، إلى 101.800 دينار، مقابل 97.100 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة :


