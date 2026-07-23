الخميس 2026-07-23 11:48 ص

أسعار الذهب ترتفع في الأردن اليوم الخميس

أسعار الذهب ترتفع في الأردن اليوم الخميس
أسعار الذهب ترتفع في الأردن اليوم الخميس
 
الخميس، 23-07-2026 10:26 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الخميس، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، سجل غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً، الأكثر تداولاً في السوق المحلي، سعر بيع بلغ 84.500 ديناراً، مقابل 80.300 ديناراً لسعر الشراء.

وتالياً التسعيرة :


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