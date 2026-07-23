أسعار الذهب ترتفع في الأردن اليوم الخميس

وبحسب التسعيرة، سجل غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً، الأكثر تداولاً في السوق المحلي، سعر بيع بلغ 84.500 ديناراً، مقابل 80.300 ديناراً لسعر الشراء.
وتالياً التسعيرة :
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