أسعار الذهب ترتفع في الأردن وعيار 21 عند 82.9 دينار

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا في الأردن 82.900 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 78.900 دينارًا.
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