الأربعاء 2026-07-29 12:11 م

أسعار الذهب ترتفع في الأردن وعيار 21 عند 82.9 دينار

أسعار الذهب ترتفع في الأردن وعيار 21 عند 82.9 دينار
أسعار الذهب ترتفع في الأردن وعيار 21 عند 82.9 دينار
 
الأربعاء، 29-07-2026 10:37 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، الأربعاء، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا في الأردن 82.900 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 78.900 دينارًا.


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