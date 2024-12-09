الإثنين 2024-12-09 02:20 م
 

أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 09-12-2024 11:23 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي الاثنين، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، 53.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.6 دينارا لجهة الشراء.اضافة اعلان


وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.9 و47.9 دينارا على التوالي.


Image1_1220249112339345442633.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

تع

منوعات بسبب لعبة.. سبعة قتلى في جريمة مروعة بأمريكا

yh

تكنولوجيا 'غوغل' تضيف ميزة جديدة لتطبيق 'يوتيوب ميوزك'

ت

عربي ودولي قرار من القيادة الجديدة لسوريا بشأن ملابس النساء

صورة أرشيفية

فلسطين شهداء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة

hujklh

أخبار الشركات واجهة "One UI 7" من سامسونج تعزز الأمان والخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي وتمنح المستخدمين مزيداً من الشفافية والتحكم

فل

تكنولوجيا طريقة خفية لتشغيل تطبيقات "أندرويد" على نظام "HarmonyOS NEXT"

تعبيرية

أسواق ومال أسهم أوروبا تتجه لتحقيق مكاسب لثامن جلسة على التوالي

خلال لقائه فعاليات شعبية من جرش والأغوار الشمالية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك المدافع الأول والمساند للأشقاء العرب



 



الأكثر مشاهدة