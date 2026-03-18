الخميس 2026-03-19 06:21 ص

أسعار الذهب تستمر بالانخفاض في الأردن اليوم الأربعاء

الأربعاء، 18-03-2026 03:35 م
الوكيل الإخباري-   واصلت أسعار الذهب في الأردن انخفاضها، الأربعاء، وفق التسعيرة الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الجديدة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 113.700 دينار، مقابل 109.500 دينار للشراء، مسجلاً انخفاضاً إضافياً مقارنة بالتسعيرة السابقة.

كما تراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، إلى 99.500 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 94.800 دينار.

وتالياً التسعيرة :


Image1_3202618153432732340827.jpg
 
 


