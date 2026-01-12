الإثنين 2026-01-12 11:10 ص

أسعار الذهب تشتعل في السوق المحلي بارتفاع ناري
 
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الإثنين ارتفاعًا مقداره 120 قرشًا للغرام الواحد، بحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية 92.7 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 89.0 دينارًا لجهة الشراء.

وتاليا التسعيرة: 


Image1_1202612101819325112152.jpg
 
 


