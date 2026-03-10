الثلاثاء 2026-03-10 11:02 ص

أسعار الذهب تشتعل محلياً بارتفاع كبير
 
الثلاثاء، 10-03-2026 10:15 ص
الوكيل الإخباري-    شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة صباح اليوم، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً في السوق الأردنية، 105.1 دينار، مقابل 100.2 دينار لجهة الشراء من المواطنين.

وتالياً التسعيرة:


Image1_3202610101518675251095.jpg
 
 


