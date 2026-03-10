أسعار الذهب تشتعل محلياً بارتفاع كبير

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة صباح اليوم، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً في السوق الأردنية، 105.1 دينار، مقابل 100.2 دينار لجهة الشراء من المواطنين.
وتالياً التسعيرة:
