أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الاردن

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الوكيل الإخباري- عاودت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء، الارتفاع في تسعيرة ثالثة صادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة الذهب والمجوهرات. اضافة اعلان





وسجلت أسعار الذهب لعيار 21 في التسعيرة الثالثة 67.4 دينارًا للغرام الواحد لسعر البيع مقابل 65.4 دينارًا لسعر الشراء.



وبلغت أسعار بيع عيارات 24 و18 و 14 على التوالي 77.5 دينار، و59.9 دينار و 45.5 دينار.