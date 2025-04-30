أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الاردن

وسجلت أسعار الذهب لعيار 21 في التسعيرة الثالثة 67.4 دينارًا للغرام الواحد لسعر البيع مقابل 65.4 دينارًا لسعر الشراء.
وبلغت أسعار بيع عيارات 24 و18 و 14 على التوالي 77.5 دينار، و59.9 دينار و 45.5 دينار.
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