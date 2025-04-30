الأربعاء 2025-04-30 05:57 م
 

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الاردن

ذهب
ذهب
 
الأربعاء، 30-04-2025 04:28 م
الوكيل الإخباري-   عاودت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء، الارتفاع في تسعيرة ثالثة صادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة الذهب والمجوهرات.اضافة اعلان


وسجلت أسعار الذهب لعيار 21 في التسعيرة الثالثة 67.4 دينارًا للغرام الواحد لسعر البيع مقابل 65.4 دينارًا لسعر الشراء.

وبلغت أسعار بيع عيارات 24 و18 و 14 على التوالي 77.5 دينار، و59.9 دينار و 45.5 دينار.
 
gnews

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