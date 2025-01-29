أسعار الذهب تعاود التحليق في الأردن

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة البيع 49,5 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 لجهة البيع 64.2 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
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