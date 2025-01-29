أسعار الذهب تعاود التحليق في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 40 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 55.8 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة البيع 49,5 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 لجهة البيع 64.2 دينارا.

وتاليا التسعيرة:



