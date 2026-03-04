الأربعاء 2026-03-04 01:06 م

أسعار الذهب تعود للارتفاع في الأردن من جديد

أسعار الذهب تعود للارتفاع في الأردن من جديد
أسعار الذهب تعود للارتفاع في الأردن من جديد
 
الأربعاء، 04-03-2026 11:13 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة المعتمدة صباح اليوم عند الساعة 10:13، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 119.900 دينار، مقابل 115.700 دينار للشراء.

وسجّل عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق المحلية، سعر بيع بلغ 105.000 دنانير، فيما بلغ سعر الشراء 100.400 دينار.

وتالياً التسعيرة:


Image1_320264111355547614522.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: سنشرع بحوار وطني مع جميع الجهات حول مشروع قانون الضمان

الار

شؤون برلمانية أبو رمان: كلمة كتلة مبادرة حول الضمان لا تمثلني

5 طرق لإضافة الكولاجين إلى روتين العناية بالبشرة

المرأة والجمال 5 طرق لإضافة الكولاجين إلى روتين العناية بالبشرة

أمانة عمّان تطلق المرحلة التجريبية لمشروع فرز النفايات العضوية في سوق الخضار

أخبار محلية أمانة عمّان تطلق المرحلة التجريبية لمشروع فرز النفايات العضوية في سوق الخضار

ز

أخبار محلية وزير الخارجية: لا توجد سفارة إسرائيلية عاملة في الأردن منذ الحرب على غزة

خطوات للحفاظ على ترطيب بشرة الجسم في رمضان

المرأة والجمال خطوات للحفاظ على ترطيب بشرة الجسم في رمضان

رسالة هامة للعرب والمسلمين من شيخ الأزهر .. وهذا ما جاء فيها

عربي ودولي رسالة هامة للعرب والمسلمين من شيخ الأزهر .. وهذا ما جاء فيها

و

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه رسالة للأردنيين



 




الأكثر مشاهدة