أسعار الذهب تعود للارتفاع في الأردن من جديد

وبحسب التسعيرة المعتمدة صباح اليوم عند الساعة 10:13، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 119.900 دينار، مقابل 115.700 دينار للشراء.
وسجّل عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق المحلية، سعر بيع بلغ 105.000 دنانير، فيما بلغ سعر الشراء 100.400 دينار.
وتالياً التسعيرة:
-
