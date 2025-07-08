أسعار الذهب تعود للارتفاع محليا

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 67.7 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 65.5 دينارًا.
وتالياً التسعيرة :
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