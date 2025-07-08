الثلاثاء 2025-07-08 12:42 م
 

أسعار الذهب تعود للارتفاع محليا

ذهب
ذهب
 
الثلاثاء، 08-07-2025 10:37 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 60 قرشا للغرام الواحد، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات، صباح اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 67.7 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 65.5 دينارًا.

وتالياً التسعيرة : 


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