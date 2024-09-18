أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، الأربعاء، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.



صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 2592.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:17 بتوقيت غرينتش.

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