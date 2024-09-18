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أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي

ذهب
ذهب
الأربعاء، 18-09-2024 11:31 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، الأربعاء، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 2592.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:17 بتوقيت غرينتش.

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وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2598.60 دولار عند التسوية.

 
gnews

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