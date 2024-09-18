أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 2592.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:17 بتوقيت غرينتش.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2598.60 دولار عند التسوية.
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