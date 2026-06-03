الأربعاء 2026-06-03 10:54 ص

أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأردن

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أرشيفية
 
الأربعاء، 03-06-2026 10:35 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 90 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 90.7 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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