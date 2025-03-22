الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات ربحي علّان، إن أسعار الذهب في الأردن ارتفعت 15% منذ بداية العام الحالي، وحتى اليوم.

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وأضاف علّان، في تصريح له، السبت، أن الذهب أغلق أمس الجمعة للأونصة عند 3023 دولارا، مضيفا أن هذا الرقم تاريخي وهو الأعلى على الإطلاق عالميا، وانعكس على التسعيرة المحلية للذهب.



وأشار إلى أن أسباب الارتفاع تعود لتخلي المستثمرين عن العملات الرقمية والذهاب نحو الذهب كملاذ آمن في ظل التطورات السياسية والاقتصادية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.