الإثنين 2024-12-23 10:38 ص
 

أسعار الذهب في الأردن الاثنين

ا
أرشيفية
الإثنين، 23-12-2024 09:36 ص

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، اليوم الاثنين، 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.3 دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 نحو 47.3 دينار.

وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان

 


Image1_1220242393359190235207.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

شؤون برلمانية مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح النائب الأسبق الملكاوي

ا

شؤون برلمانية أول استجواب في مجلس النواب العشرين

جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز

منوعات زواج الـ 600 مليون دولار.. بيزوس ولورين سيتزوجان هذا الأسبوع

نقص حاد في الماء والغذاء في شمال غزة

فلسطين "أوكسفام": 12 شاحنة فقط وزعت الغذاء والماء بشمال غزة خلال شهرين ونصف

ا

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن الاثنين

أبو محمد الجولاني وهاكان فيدان

عربي ودولي الجولاني يتحدث عن جيش سوريا "الجديد".. والفصائل المسلحة

ا

عربي ودولي صحيفة: تركيا تعتزم صياغة خطط مشتركة مع واشنطن للشرق الأوسط

شهداء في غزة بسبب القصف المستمر .. أرشيفية

فلسطين خمسة شهداء وعشرات الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق بغزة



 



الأكثر مشاهدة