أسعار الذهب في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الاثنين، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا، 68.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.30 دينارا لجهة الشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة اليومية بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.40 و 60.70 و 46.10 دينارا على التوالي.

وتاليا التسعيرة: