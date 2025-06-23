أسعار الذهب في الأردن الاثنين

وبحسب التسعيرة اليومية بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.40 و 60.70 و 46.10 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد
-
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت
-
المركزي الاردني يكشف عن احتياطاته وموجودات الذهب حتى نهاية ايار
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
فرصة للمقبلين على الزواج .. أسعار الذهب تنخفض محلياً