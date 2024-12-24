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أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

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أرشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 09:23 ص

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، اليوم الثلاثاء، 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.3 دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 نحو 47.3 دينار.

وتاليا التسعيرة:

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