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أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الذهب
الذهب
الجمعة، 27-09-2024 01:38 م
الوكيل الإخباري-     استقرت أسعار الذهب  في الأردن اليوم الجمعة بعد ان سجل غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً السعر الأعلى حيث بلغ   54 دينارا للبيع للمواطنين ، و 52 دينارا للشراء منهم .اضافة اعلان


بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي عند 48 دينارا للبيع للمواطنين ،  44.5 دينارا للشراء منهم ، و 62 دينارا للبيع للمواطنين ، و 59.6 دينارا للشراء منهم 
 
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