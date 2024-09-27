أسعار الذهب في الأردن الجمعة

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الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة بعد ان سجل غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً السعر الأعلى حيث بلغ 54 دينارا للبيع للمواطنين ، و 52 دينارا للشراء منهم . اضافة اعلان





بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي عند 48 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.5 دينارا للشراء منهم ، و 62 دينارا للبيع للمواطنين ، و 59.6 دينارا للشراء منهم