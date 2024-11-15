الجمعة 2024-11-15 10:47 ص
 

أسعار الذهب في الأردن الجمعة

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أرشيفية
الجمعة، 15-11-2024 10:14 ص

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين اليوم الجمعة، 51.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 49.7 دينارا لجهة الشراء، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.8 دينارا و45.7 دينارا على التوالي.

 
gnews

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