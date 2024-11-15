أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين اليوم الجمعة، 51.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 49.7 دينارا لجهة الشراء، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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