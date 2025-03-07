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أسعار الذهب في الأردن الجمعة

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 07-03-2025 10:45 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا اليوم الجمعة، قرب المستويات القياسية للمعدن الأصفر.

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وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 59.2 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.7 دينارا، وعيار 14، 40 دينارا.

 
 
gnews

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