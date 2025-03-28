أسعار الذهب في الأردن الجمعة

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و18 و14 من محال الصاغة 71.20 دينارًا و55.20 دينارًا 41.90 دينارًا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
أسعار الذهب في الأردن تصعد لمستوى قياسي جديد
-
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني
-
الذهب يحافظ على جاذبيته.. تعرف على الأسعار في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
الذهب يلمع محليا.. وعيون المقبلين على الزواج تترقبه