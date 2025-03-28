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أسعار الذهب في الأردن الجمعة

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أرشيفية
 
الجمعة، 28-03-2025 11:45 ص

الوكيل الإخباري-  بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن، اليوم الجمعة، 62 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 60 دينارًا لجهة الشراء، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

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كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و18 و14 من محال الصاغة 71.20 دينارًا و55.20 دينارًا 41.90 دينارًا على التوالي.

 

 
gnews

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