أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن، اليوم الجمعة، 62 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 60 دينارًا لجهة الشراء، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

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