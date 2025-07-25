الجمعة 2025-07-25 01:20 م
 

أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الذهب
الذهب
 
الجمعة، 25-07-2025 10:20 ص
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الجمعة، عند 68.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.90 دينارا لجهة الشراء.اضافة اعلان


وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.10 و60.50 دينارا و46 دينارا على التوالي.
 
 
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