أسعار الذهب في الأردن الخميس

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.7 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.8 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.0 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.5 دينارا للشراء منهم.
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