الخميس 2024-08-22 09:54 ص
 

 

أسعار الذهب في الأردن الخميس

الذهب
الذهب
الخميس، 22-08-2024 09:48 ص
الوكيل الإخباري-    استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الخميس، وفق  نقابة تجار الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


 وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.7 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.8 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.0 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.5 دينارا للشراء  منهم.
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