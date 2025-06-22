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أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

سبائك ذهب
سبائك ذهب
 
الأحد، 22-06-2025 07:40 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الأحد، استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، فقد بلغ سعر بيع الغرام من عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين" 68.300 دينارًا وسعر الشراء 66.300 .

وتالياً التسعيرة :


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