أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، فقد بلغ سعر بيع الغرام من عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين" 68.300 دينارًا وسعر الشراء 66.300 .
وتالياً التسعيرة :
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت
-
المركزي الاردني يكشف عن احتياطاته وموجودات الذهب حتى نهاية ايار
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
فرصة للمقبلين على الزواج .. أسعار الذهب تنخفض محلياً
-
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في الأردن
-
بشرى سارة للمقترضين الأردنيين
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض