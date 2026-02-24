الثلاثاء 2026-02-24 11:23 ص

أسعار الذهب في الأردن تواصل الارتفاع اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 24-02-2026 10:44 ص
الوكيل الإخباري-  سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الصادرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلباً في السوق المحلية 104.800 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 100.000 دينار.

وتاليا التسعيرة:


Image1_2202624104419933288367.jpg
 
 


