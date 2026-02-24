أسعار الذهب في الأردن تواصل الارتفاع اليوم الثلاثاء

وبحسب التسعيرة الصادرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلباً في السوق المحلية 104.800 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 100.000 دينار.
وتاليا التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
تجارة الأردن: توجيهات ولي العهد ركيزة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي
-
ارتفاع معدّل أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شباط
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الإثنين
-
البنك الدولي: تنفيذ 41% من برنامج الاستثمارات المستجيبة للمناخ في الأردن بعد 5 أعوام من إقراره
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
توضيح من البنك المركزي بخصوص قروض البنوك
-
البنك المركزي يطلق حملة لرفع وعي المواطنين بالاحتيال المالي
-
5.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان