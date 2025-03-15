أسعار الذهب في الاردن.. استقرار على قمة تاريخية

وكما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 69.3 و53.7 دينارا و40.8 دينارا على التوالي.
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