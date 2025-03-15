السبت 2025-03-15 02:43 ص
 




            

        








    

        

        

            أسعار الذهب في الاردن.. استقرار على قمة تاريخية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                الذهب
            
                

                    الذهب
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        01:09 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                    بلغت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت لغايات البيع 60.5 لعيار 21 ، للغرام الواحد، مقابل 58.5 لغايات الشراء بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
 
 وكما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 69.3 و53.7 دينارا و40.8 دينارا على التوالي.
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                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            ماكرون يستقبل نظيره اللبناني جوزاف عون في 28 آذار في باريس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نتنياهو
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الاعلام العبري: حماس تسعى لدق إسفين بين تل أبيب وبين واشنطن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الأمن العام
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            اصابة شخص بمشاجرة في العقبة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ترامب
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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                                الذهب
                            
                    
                    

                        
                            اقتصاد محلي
                        
                        
                            أسعار الذهب في الاردن.. استقرار على قمة تاريخية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جيش الاحتلال
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرقي نابلس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الأمن العام
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في احد مساجد المقابلين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ترامب
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            ترامب: هجوم 7 أكتوبر ما كان ليحدث أبدا في عهدي
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            

    


    
    

        

            

                
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