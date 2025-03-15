أسعار الذهب في الاردن.. استقرار على قمة تاريخية

الوكيل الإخباري- بلغت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت لغايات البيع 60.5 لعيار 21 ، للغرام الواحد، مقابل 58.5 لغايات الشراء بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وكما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 69.3 و53.7 دينارا و40.8 دينارا على التوالي.

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