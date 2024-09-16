أسعار الذهب في الاردن الاثنين

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 52.2 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 50.20 دينارا لجهة البيع .
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.9 و 46.3 دينارا على التوالي.
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