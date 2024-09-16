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أسعار الذهب في الاردن الاثنين

الذهب
الذهب
الإثنين، 16-09-2024 10:34 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام  الذهب من عيار 21 عند  52.2 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 50.20 دينارا لجهة البيع  .

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.9 و 46.3 دينارا على التوالي.

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