أسعار الذهب في الاردن الجمعة

03:36 م

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الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، وفق التسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 49.6 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 47.7 دينارا للشراء منهم .



فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 44.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 40.8 دينارا للشراء منهم