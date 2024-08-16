الجمعة 2024-08-16 05:39 م
 


أسعار الذهب في الاردن الجمعة

الذهب
الذهب




 

الجمعة، 16-08-2024 03:36 م
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة،  وفق التسعيرة  الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 49.6 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 47.7 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 44.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 40.8 دينارا للشراء  منهم
gnews

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