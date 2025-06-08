أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة، 77.70 و59.70 و45.60 دينارا، على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة إلى 119 مليون دينار في 2024
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم
-
أسعار الذهب تستقر على القمة محلياً .. إليك التفاصيل
-
انخفاض التداول العقاري 1% منذ مطلع العام و17% في أيار ليسجل 2.5 مليار دينار أردني
-
كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الاربعاء في الاردن
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء