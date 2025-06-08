أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد

03:01 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 67.60 دينارا، مقابل 65.60 دينارا لجهة الشراء. وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات اليوم الأحد. اضافة اعلان





كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة، 77.70 و59.70 و45.60 دينارا، على التوالي.

