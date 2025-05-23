الجمعة 2025-05-23 01:19 م
 

أسعار الذهب في الاردن اليوم الجمعة

الذهب
الذهب
 
الجمعة، 23-05-2025 10:54 ص
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 66.00 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14، 76.90، 59.10، 45.20 دينارا على التوالي.
 
gnews

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