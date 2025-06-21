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أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت

الذهب
الذهب
 
السبت، 21-06-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، السبت، تسعيرة بيع الذهب في السوق المحلي، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالأيام الماضية.اضافة اعلان


وبحسب النشرة، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.30 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 66.30 دينار.

أما عيار 24 فقد بلغ سعر بيع 78.40 دينار وسعر شراء بلغ 76.00 دينارًا. وسُجّل سعر بيع عيار 18 عند 60.70 دينار، بينما بلغ سعر شرائه 56.20 دينار.


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