أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت

وبحسب النشرة، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.30 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 66.30 دينار.
أما عيار 24 فقد بلغ سعر بيع 78.40 دينار وسعر شراء بلغ 76.00 دينارًا. وسُجّل سعر بيع عيار 18 عند 60.70 دينار، بينما بلغ سعر شرائه 56.20 دينار.
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