أسعار الذهب محلياً تعود للتحليق من جديد

وأظهرت النشرة الرسمية للنقابة ارتفاع أسعار بيع وشراء مختلف عيارات الذهب، حيث سجّل عيار 21 - الأكثر طلبًا وتداولًا في السوق المحلي - 68.200 دينار لبيع الغرام الواحد، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 66.000 دينار.
وتالياً التسعيرة :
-
أخبار متعلقة
-
171 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا في الثلث الأول
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
هكذا بلغت أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن
-
أسعار الذهب بكافة عياراته في الأردن الأربعاء
-
انعقاد منتدى تقني أردني سوري الشهر الحالي
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
حوالي 32 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية خلال حزيران
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض