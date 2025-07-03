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أسعار الذهب محلياً تعود للتحليق من جديد

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 03-07-2025 10:48 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ، اليوم الخميس ارتفاعًا بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان


وأظهرت النشرة الرسمية للنقابة ارتفاع أسعار بيع وشراء مختلف عيارات الذهب، حيث سجّل عيار 21 - الأكثر طلبًا وتداولًا في السوق المحلي - 68.200 دينار لبيع الغرام الواحد، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 66.000 دينار.

وتالياً التسعيرة :


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