أسعار الذهب والليرات الرشادي والإنجليزي ترتفع في الأردن الأحد

وأظهرت النشرة اتساعًا في الفارق السعري، حيث صعدت أسعار البيع للمواطنين، بينما سجلت أسعار الشراء (التسييل) تراجعًا.
ويتابع المواطنون والمستثمرون هذا التحرك باهتمام، حيث ارتفع سعر بيع الذهب عيار 21، وهو المؤشر الرئيسي لحركة المبيعات في المملكة، ما ينعكس مباشرة على زيادة تكلفة شراء المصاغ والادخار في الليرات الذهبية.
وبحسب النشرة الرسمية، جاءت تفاصيل أسعار بيع وشراء الذهب لمختلف الأعيرة على النحو التالي:
سجل غرام الذهب عيار 24، الذي يُعد الخيار الأول للاستثمار في السبائك، ارتفاعًا ليصل سعر بيعه للمواطن إلى 101.700 دينار.
وفي المقابل، هبط سعر شرائه من المواطنين لغايات التسييل ليبلغ 97.500 دينار.
أما الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر شعبية في المملكة، فقد صعد سعر بيعه للمواطن ليستقر عند 88.600 دينار.
بينما تراجع سعر الشراء من المواطنين ليصل إلى 84.200 دينار.
وفيما يخص الذهب عيار 18، المفضل في المجوهرات المرصعة، فقد سجل سعر بيع الغرام للمواطن ارتفاعًا ليبلغ 78.000 دينار، في حين هبط سعر شرائه من المواطنين ليبلغ 71.700 دينار.
ومع صعود سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 88.600 دينار، شهدت تكلفة شراء الليرات الذهبية ارتفاعًا هذا الصباح. وفيما يلي استعراض لأسعارها (قيمة الذهب الخام):
سعر الليرة الذهب الإنجليزية: ارتفعت تكلفة شراء الليرة الإنجليزية (التي تزن 8 غرامات من عيار 21) من المحلات لتبلغ نحو 708.800 دينار.
أما إذا أراد المواطن بيعها، فإن سعر الشراء التقريبي من الصائغ قد تراجع ليبلغ نحو 673.600 دينار.
سعر الليرة الذهب الرشادي: أما الليرة الذهب الرشادي (والتي تزن 7 غرامات من عيار 21)، فقد سجلت صعودًا في سعر بيعها للمواطنين ليبلغ نحو 620.200 دينار.
وفي المقابل، هبط سعر شرائها من المواطنين (سعر التسييل) إلى ما يقارب 589.400 دينار.
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