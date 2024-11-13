الأربعاء 2024-11-13 09:35 ص
 

أسعار الذهب والليرة ( الانجليزي والرشادي) في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 13-11-2024 09:24 ص

الوكيل الإخباري-استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء بعد انخفاضها على مدار يومين متتاليين. 

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ووصل سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبًا إلى 53 دينارًا للبيع للمواطنين، و51 دينارًا للشراء منهم.


فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 47 دينارًا للبيع للمواطنين، و43.5 دينارًا للشراء منهم، و61.3 دينارًا للبيع للمواطنين، و59.9 دينارًا للشراء منهم.

 

ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 429 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 376 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

 
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