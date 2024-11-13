أسعار الذهب والليرة ( الانجليزي والرشادي) في الأردن

الوكيل الإخباري-استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء بعد انخفاضها على مدار يومين متتاليين.

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ووصل سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبًا إلى 53 دينارًا للبيع للمواطنين، و51 دينارًا للشراء منهم.



فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 47 دينارًا للبيع للمواطنين، و43.5 دينارًا للشراء منهم، و61.3 دينارًا للبيع للمواطنين، و59.9 دينارًا للشراء منهم.