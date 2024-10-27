أسعار الليرة الذهب في الأردن.. الانجليزية والرشادية

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات 447 دينارًا، والرشادية بوزن 7 غرامات إلى 391 دينارًا وفقا لنقيب الصاغة ربحي علان .

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