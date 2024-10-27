أسعار الليرة الذهب في الأردن.. الانجليزية والرشادية

فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي، 49 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 45.5 دينارًا للشراء منهم، و63.7 دينارًا للبيع للمواطنين و61.5 دينارًا للشراء منهم.
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