الأحد 2024-10-27 02:23 م
 

أسعار الليرة الذهب في الأردن.. الانجليزية والرشادية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 27-10-2024 01:44 م

الوكيل الإخباري-   بلغ  سعر بيع  ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات  447 دينارًا، والرشادية بوزن 7 غرامات إلى 391 دينارًا وفقا لنقيب الصاغة ربحي علان .

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واستقرت اسعار الذهب في الأردن اليوم لصل غرام الذهب 21 الأكثر طلبا الى 55.6 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 53.5 دينارًا للشراء منهم، وفقًا لأحدث تسعيرة صادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.

فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي، 49 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 45.5 دينارًا للشراء منهم، و63.7 دينارًا للبيع للمواطنين و61.5 دينارًا للشراء منهم.

 

 

 
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