أسعار الليرة الذهب في الأردن.. الانجليزية والرشادية

واستقر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا اليوم عند 55.6 دينارا للبيع للمواطنين و 53.6 دينارا للشراء منهم
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