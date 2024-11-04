الإثنين 2024-11-04 11:40 ص
 

أسعار الليرة الذهب في الأردن.. الانجليزية والرشادية

ليرة ذهب انجليزية
ليرة ذهب انجليزية
الإثنين، 04-11-2024 11:11 ص
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات 445 دينارا ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات   390 دينارا  اليوم الاثنين وفقا لما افاد نقيب الصاغة ربحي علان .اضافة اعلان


واستقر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا اليوم عند 55.6 دينارا للبيع للمواطنين و 53.6 دينارا للشراء منهم
 
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