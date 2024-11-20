أسعار المعدن الأصفر محلياً الأربعاء

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار المعدن الأصفر اليوم في الأردن بعد أن شهدت ارتفاعًا في التسعيرة المسائية لنقابة الصاغة أمس الثلاثاء.

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ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 53.4 دينارًا للبيع للمواطنين، و51.3 دينارًا للشراء منهم.



بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 47.4 دينارًا للبيع للمواطنين، و43.9 دينارًا للشراء منهم، و61.4 دينارًا للبيع للمواطنين، و59 دينارًا للشراء منهم.