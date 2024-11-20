أسعار المعدن الأصفر محلياً الأربعاء

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 53.4 دينارًا للبيع للمواطنين، و51.3 دينارًا للشراء منهم.
بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 47.4 دينارًا للبيع للمواطنين، و43.9 دينارًا للشراء منهم، و61.4 دينارًا للبيع للمواطنين، و59 دينارًا للشراء منهم.
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