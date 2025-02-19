الأربعاء 2025-02-19 10:00 ص
 

أسعار ليرة الذهب تواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة بالمملكة

ليرة الذهب الانجليزية
ليرة ذهب انجليزية
الأربعاء، 19-02-2025 07:50 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار ليرة الذهب بأنواعها الانجليزية والرشادية مع ارتفاع سعر غرام الذهب لمستوى تاريخي.

ووصل سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات إلى 480 دينارا ، بينما وصلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 420 دينارا وهو سعر تاريخي وفقا لما أفاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .

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وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق، والتي قد تؤدي إلى تغييرات طفيفة في السعر.

وكان قد ارتفع سعر غرام الذهب 21 إلى 59.3  دينارا  وفقا لاحدث تسعيرة صادرة عن نقابة الصاغة وهو السعر الأعلى تاريخيا.

 
gnews

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