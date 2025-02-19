أسعار ليرة الذهب تواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة بالمملكة

ووصل سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات إلى 480 دينارا ، بينما وصلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 420 دينارا وهو سعر تاريخي وفقا لما أفاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .
وكان قد ارتفع سعر غرام الذهب 21 إلى 59.3 دينارا وفقا لاحدث تسعيرة صادرة عن نقابة الصاغة وهو السعر الأعلى تاريخيا.
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