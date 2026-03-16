أفضل 5 أصول للتداول خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري- يُعد شهر رمضان وقتاً أساسياً لملايين الأشخاص حول العالم، كما أنه يؤثر على السوق بطرق خفية. لذلك، عندما تقوم بالتداول، يجب أن تكون على دراية بسلوك السوق وكيف يؤثر ذلك على قراراتك التداولية.





لا يعني شهر رمضان بالضرورة فرص تداول أقل بالنسبة لك كمتداول، فهو ببساطة وقت يجب أن تبحث فيه عن أسواق ذات سيولة عالية وردود فعل قوية على الأحداث الاقتصادية العالمية.



إليكم أفضل خمس أصول يجب تداولها خلال شهر رمضان.

الذهب (XAUUSD)

يُعد الذهب أحد الأصول الرئيسية التي يجب مراقبتها وتداولها خلال شهر رمضان.



تقليدياً، يكون الطلب على الذهب مرتفعاً في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، ومن المتوقع أن يظل هذا الطلب مرتفعاً في السنوات القادمة أيضاً. من ناحية أخرى، لا يزال الذهب أصلاً آمناً للمستثمرين ويحظى بإقبال كبير عندما تنشأ توترات جيوسياسية أو عدم استقرار اقتصادي في الأسواق العالمية.



لذلك، في عامي 2025 و2026، لا يزال الذهب أصلاً أساسياً للعديد من المستثمرين، حيث لا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة، وينتظر العديد من المشاركين في السوق نتائج أسعار الفائدة العالمية، ويظل الذهب خياراً شائعاً بين المتداولين، كونه أحد أكثر السلع سيولة وتقلباً، ويمكنك تداوله بسهولة على منصات مثل JustMarkets، حيث إنه أحد السلع الرئيسية المتداولة على هذه المنصة، خاصة عندما تكون التوترات الجيوسياسية مرتفعة في الاسواق العالمية.

النفط الخام (WTI / Brent)

تتأثر أسعار النفط بشكل كبير بعوامل مختلفة، بما في ذلك:

●القرارات التي اتخذتها منظمة أوبك بشأن إنتاج النفط

●الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم

●اضطرابات سلاسل التوريد

●التوترات السياسية



حتى التقلبات الطفيفة في هذه المجالات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط.



يُعد النفط خيارًا رائعًا للمتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من التقلبات العالية خلال اليوم، إلى جانب العوامل الاقتصادية الكلية الواضحة، مما يجعله خيارًا قويًا لاستراتيجيات التداول المتأرجح على الحسابات الخالية من فوائد التبييت أيضًا.



إن إمكانية الوصول إلى أسعار النفط عبر منصة تداول متعددة الأصول مثل JustMarkets تعني أن المتداولين يمكنهم الاستفادة من أي أخبار عاجلة في قطاع الطاقة.

أزواج العملات الرئيسية



يُعرف سوق الفوركس بأنه السوق المالي الأكثر سيولة في العالم، ويعمل بكامل طاقته طوال شهر رمضان.



قد يكون هناك انحراف طفيف في بعض البلدان، حيث قد يتباطأ التداول قليلاً خلال النهار ولكنه يعود إلى طبيعته في المساء عندما يتوقف الناس عن الصيام.



ونتيجة لذلك، من الأفضل دائماً التركيز على أزواج العملات الرئيسية، التي تعمل بكامل طاقتها بغض النظر عن وقت اليوم أو شهر السنة.



ومن بين أكثرها شيوعاً ما يلي:



●زوج EUR/USD، الذي يُعرف بأنه أكثر أزواج العملات سيولة في العالم



●زوج USD/JPY شديد الحساسية لظروف السوق العالمية



●يميل زوج GBP/USD إلى التفاعل مع أي بيانات اقتصادية



تميل أزواج العملات هذه إلى التفاعل مع البيانات الاقتصادية، بما في ذلك أرقام التضخم والتوظيف.



خلال شهر رمضان، من الأفضل التركيز على جودة الإعدادات بدلاً من عدد الصفقات، خاصة بالنسبة لأزواج العملات الرئيسية، التي تعمل بكامل طاقتها بغض النظر عن وقت اليوم أو الشهر.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

يعمل السوق المالي العالمي بكامل طاقته طوال شهر رمضان، وخاصة سوق الأسهم الأمريكية، مما يوفر العديد من الفرص للمتداولين.



تميل أسواق الأسهم الأمريكية، بما في ذلك مؤشر NASDAQ ومؤشر S&P 500، إلى التفاعل مع أي بيانات اقتصادية عالمية، بما في ذلك:



●بيانات أرباح الشركات



●التوقعات بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي



●اتجاهات الابتكار التكنولوجي



لا يزال قطاع التكنولوجيا، على وجه الخصوص، جذابًا للمستثمرين، ومن المرجح أن يكون لهذا تأثير كبير على مؤشر NASDAQ.



بالنسبة للمتداولين، يمثل مؤشر NASDAQ فرصة للاستفادة من اتجاهات السوق العامة بدلاً من الأسهم الفردية. إن القدرة على تداول الأصول المختلفة من خلال منصات مثل JustMarkets تجعل من السهل على المتداولين تنويع استراتيجياتهم.



أسواق Bitcoin والعملات المشفرة

تظل أسواق العملات المشفرة واحدة من أكثر الأسواق تقلباً خلال شهر رمضان المبارك، نظراً لأنها تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، سبع أيام في الأسبوع.



من المرجح أن تتفاعل عملة Bitcoin، وهي العملة المشفرة الرائدة من حيث القيمة السوقية، بسرعة مع التحولات في معنويات المخاطرة والظروف الاقتصادية وتدفقات الاستثمار المؤسسي.



تتضمن بعض الإمكانيات التي توفرها أسواق العملات المشفرة ما يلي:



●استمرارية التداول



●إمكانات زخم عالية



●تقلبات عالية



سيستفيد المتداولون الذين تتغير جداولهم خلال شهر رمضان المبارك من أسواق العملات المشفرة، نظراً لإمكانية تداولها في أي وقت.

التداول خلال شهر رمضان

إن شهر رمضان المبارك لا يقلل من فرص التداول المتاحة؛ بل إنه يؤثر على الطريقة التي يتعامل بها المتداولون مع الأسواق خلال هذا الوقت.



بالنسبة للعديد من المتداولين، يمثل شهر رمضان المبارك فرصة للتداول بشكل أكثر فعالية، نظراً للحاجة إلى استراتيجية واضحة وانضباط في الأسواق.



ستظل الأصول مثل الذهب والنفط وأسواق الفوركس و المؤشرات الأمريكية و Bitcoin نشطة طوال شهر رمضان المبارك، لأنها تستجيب للظروف العالمية بدلاً من الظروف الإقليمية.



إن توفر الأصول المتنوعة على منصات مثل JustMarkets يمنح المتداولين فرصة لتكييف استراتيجياتهم ومواصلة تحديد الإمكانات في الأسواق.



في نهاية المطاف، يمنح شهر رمضان المبارك المتداولين فرصة للتداول بشكل أكثر فعالية؛ ومع ذلك، فإن الأمر لا يتعلق بكمية الوقت الذي يقضيه المتداولون في الأسواق، بل بجودة الوقت الذي يقضونه فيها.



إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يعتبر عرضاً لبيع أو التماساً لعرض شراء أي صك مالي. إن تداول االصكوك المالية هي عملية معقدة و تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية.







