الأحد 2024-10-27 02:24 م
 

أقساط التأمين بلغت 603 ملايين دينار 33.3% منها بواسطة المركبات

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي
الأحد، 27-10-2024 01:38 م

الوكيل الإخباري-   زادت أقساط التأمين، 4.9%، بنهاية أيلول الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، في الوقت الذي زاد فيه حجم التعويضات، بقرابة 6.8%، في 9 شهور من 2024.

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وتشير أرقام البنك المركزي، إلى أن إجمالي أقساط التأمين، في 9 شهور الماضية من العام الحالي، بلغت 603 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 28 مليون دينار، مقارنة بنهاية أيلول من 2023، عندما وصلت قيمة هذه الأقساط إلى، 575 مليون دينار.


واستحوذ تأمين المركبات، على النسبة الكبرى من أقساط التأمين، منذ مطلع العام الحالي، ولغاية بيانات شهر أيلول، بقيمة بلغت 201 مليون دينار، ثم حلّ التأمين الطبي في المرتبة الثانية من ناحية قيمة الأقساط، وبفارق بسيط عن تأمين المركبات، بواقع 191 مليون دينار، تقريبا.

 
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