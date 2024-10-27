أقساط التأمين بلغت 603 ملايين دينار 33.3% منها بواسطة المركبات

الوكيل الإخباري- زادت أقساط التأمين، 4.9%، بنهاية أيلول الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، في الوقت الذي زاد فيه حجم التعويضات، بقرابة 6.8%، في 9 شهور من 2024.

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وتشير أرقام البنك المركزي، إلى أن إجمالي أقساط التأمين، في 9 شهور الماضية من العام الحالي، بلغت 603 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 28 مليون دينار، مقارنة بنهاية أيلول من 2023، عندما وصلت قيمة هذه الأقساط إلى، 575 مليون دينار.